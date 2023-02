Dans un échange avec AEF info, le président de la mutuelle Umen - et jusqu'ici président également de la mutuelle de livre III gérant le centre de santé René Laborie - revient sur la liquidation judiciaire de ce centre de santé parisien, définitivement actée le 16 février dernier par le tribunal judiciaire de Paris (lire sur AEF info). Dans cet échange, Laurent Joseph revient sur les différentes difficultés structurelles et conjoncturelles ayant conduit la mutuelle de livre III jusqu’à cette issue. Élargissant son propos, Laurent Joseph replace cet épisode dans le contexte plus global de sous-financement des centres de santé et propose des pistes pour améliorer le financement de ces structures, réalisant d’après lui une mission d’intérêt public en termes d’accès aux soins des populations.