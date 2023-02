La Cour des comptes publie un référé sur "l’aide publique au développement dans le domaine de la santé et la présence de la France dans les organisations internationales en santé", lundi 20 février 2023. Elle y préconise la création d’un "Haut conseil scientifique pour la santé mondiale" qui formulerait des recommandations au profit d’un "conseil interministériel en santé mondiale", déclinerait les orientations stratégiques et animerait une réflexion pour "optimiser la politique d’influence en santé mondiale et coordonnerait l’ensemble des acteurs, notamment scientifiques".