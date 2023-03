L’Institut français des administrateurs et Ethics & Boards se sont penchés pour la deuxième année consécutive sur les chiffres de la mixité au sein des conseils d’administration et des Comex/Codir des pays occidentaux. L’étude, publiée le 2 mars 2023, montre qu'"avec 46,4 % de femmes siégeant aux conseils d’administration des sociétés du CAC 40 et 46,3 % au sein du SBF 120, la France confirme sa position de leader des grands pays européens". En outre, 26,4 % de femmes sont désormais membres des Comex des sociétés du SBF 120, soit deux points de plus qu’en 2022 et dix points de plus qu’en 2017.