La consommation de gaz de l’Union européenne a baissé de 19,3 % d’août 2022 à janvier 2023, par rapport à la consommation moyenne de gaz pour les mêmes mois ces cinq dernières années (2017-2022), constate Eurostat le 21 février 2023. Cette baisse est ainsi plus importante que l’objectif fixé par le plan REPowerEU visant à mettre fin à la dépendance de l’Union européenne aux énergies fossiles russes et notamment au règlement du Conseil n° 2022/1369 fixant un objectif de baisse de la demande de gaz de 15 % d’août 2022 à mars 2023 (par rapport aux mêmes périodes août-mars de 2017 à 2022). Mais l’évolution n’est pas homogène entre les 27 États membres. Si la baisse de la consommation approche les 17 % en France, elle n’est que de 0,3 % en Irlande et de 13,7 % en Espagne quand elle est supérieure à 40 % en Suède (–40,2%), Lituanie (–47,9%) et Finlande (–57,3%).