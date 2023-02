L’académie de Besançon se dote d’un plan "qualité de vie au travail" (QVT) qui prévoit, au total, 20 actions sur quatre thématiques : les relations au travail, l’accompagnement des personnels, la reconnaissance du travail et le partage au quotidien d’une culture de la QVT. Le rectorat va, par exemple, constituer des clubs d’utilisateurs "pour tester les nouveautés et être au plus près […] des pratiques", détaille Hervé Maillot, chargé de mission QVT. Il a également réévalué le salaire des ATSS en CDD, en jouant sur l’ancienneté, et il souhaite poursuivre avec les enseignants contractuels.