Seule candidate, Emmanuelle Garnier, présidente sortante de l’université Toulouse Jean-Jaurès, est réélue pour un second mandat au premier tour par 23 voix en sa faveur sur les 36 du conseil d’administration, ce jeudi 23 février 2023. Par ailleurs, en amont de ce CA, une AG "interfacs" s’est tenue sur ce campus. Elle a rassemblé entre 300 et 500 étudiants et personnels selon les sources jointes par AEF info. Elle n’a engendré aucune perturbation de l’élection à la présidence.