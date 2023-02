Le 31 janvier 2023, l’Ugap et le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon ont organisé une matinale intitulée "Attractivité RH de la fonction publique, quels enjeux ?". "Nous travaillons tous à faire connaître les métiers de la fonction publique. La problématique est plus globale", souligne Fabienne Turpin, directrice adjointe des services du Grésivaudan (Isère). Pour Léa Guivarch, directrice du personnel et des affaires sociales des HCL (Lyon), "la disponibilité et le détachement doivent être expliqués pour montrer qu’ils sont attractifs."