Le ministère de l’Économie et des Finances a dévoilé, lundi 20 février 2023, les start-up sélectionnées dans la promotion 2023 du French Tech Next 40/120 (lire sur AEF info). Cette année, elles sont 27 à intégrer ce programme, qui leur permet d’être accompagnées par l’État dans leur développement. Parmi elles, figure le groupe Chapsvision, qui intègre ce programme grâce à ses 100 millions d’euros levés en septembre 2022 (lire sur AEF info), quelques semaines avant l’acquisition d’Ockham Solutions et de Deveryware (lire sur AEF info). Le groupe, fondé en 2019 par Olivier Dellenbach (lire sur AEF info), est par ailleurs toujours en lice pour participer au projet d’OTDH (outil de traitement des données hétérogènes) de la DGSI (lire sur AEF info).