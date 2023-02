Dans le cadre de la formation des 200 directeurs d’administration centrale à la transition écologique qui a commencé en octobre 2022, plus de 70 cadres dirigeants ont assisté, mardi 21 février 2023, à un atelier. Cette session de trois heures destinée à les sensibiliser aux conséquences du changement climatique était organisée par la Fresque du climat. En retraçant les liens de cause à effets, les hauts fonctionnaires ont pu prendre du recul et comprendre les enjeux climatiques dans leur globalité. AEF info a pu assister à cet atelier organisé à l’INSP de Paris.