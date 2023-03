"Le changement climatique va prendre de plus en plus d’importance, notamment en amplifiant des tensions existantes", explique au cours d’une interview accordée à AEF info Nicolas Regaud, le conseiller climat du major des armées, avant de décrire quelques-uns des effets géopolitiques liés aux augmentations de température ou à la raréfaction de la ressource en eau. Pour rassembler ses initiatives existantes en matière de développement durable mais aussi pour répondre aux exigences de la "boussole stratégique" européenne, le ministère des Armées a lancé en avril 2022 une stratégie climat et défense, articulée autour du développement des outils de connaissance du changement climatique, de l’adaptation des armées, de la poursuite des efforts en matière de transition énergétique et de la coopération. Une stratégie dont les objectifs sont affinés en ce moment au cours d’ateliers.