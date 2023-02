La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier Runacher, et sa collègue Olivia Grégoire, en charge des PME, feront vendredi 24 février un "point d’étape" sur l’acte II du plan de sobriété énergétique avec le groupe de travail "établissements recevant du public et surfaces commerciales". La première séance d’un planning de réunions des deux ministres auxquelles seront associés deux groupes de travail techniques sur l’immobilier tertiaire privé et une task force sur le petit tertiaire, selon un courriel de la DGALN qu’AEF info a pu consulter. Des travaux seront aussi lancés sur les bâtiments résidentiels.