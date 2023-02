Pour lutter contre les discours de haine en ligne et les LGBTphobies, le ministère de l’Éducation nationale lance une campagne de sensibilisation le 17 mai, journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, annonce Pap Ndiaye le 21 février 2023, dans le cadre de la Conférence de l’Unesco pour un Internet de confiance. Le ministre a rappelé son plan numérique qui vise à renforcer les connaissances et compétences des élèves, et a insisté sur le rôle du Clemi. Par ailleurs, le ministère publie une charte pour l’éducation à la culture et à la citoyenneté numériques.