Santé au travail : "Savoir se parler, parler du travail, c’est la base" de la prévention (F. Bénichoux)

"L’atteinte du plein-emploi passe aussi par la capacité des entreprises à assurer un 'bon emploi', c’est-à-dire un environnement et des conditions de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs." C’est pourquoi le ministère du Travail a inscrit la santé et la qualité de vie au travail parmi les trois thèmes qui feront l’objet d’échanges dans le cadre des "Assises du travail", une déclinaison thématique du Conseil national de la refondation, lancé le 2 décembre 2022. Pour Florence Bénichoux, médecin préventeur, l’enjeu est de basculer dans une "culture de prévention".