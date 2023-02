Le réseau Femmes@Numériques a présenté 14 mesures en faveur de l’accès des femmes aux métiers et filières du numérique, répertoriées dans un plaidoyer rendu public le 16 février 2023. Ces propositions visent à "créer une culture favorable au développement égalitaire du numérique", à "valoriser la transversalité des sciences et du numérique" ou encore à permettre des "conditions favorables à l’entrée des femmes sur le marché du travail". Femmes@Numériques a organisé les 1res Assises nationales de la féminisation des métiers et des filières du numérique au ministère de l’Économie.