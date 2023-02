En février 2023, le Forum de l’investissement responsable (FIR), association promouvant l’investissement responsable, publie un rapport analysant la prise en compte de critères ESG (1) par les entreprises du CAC 40. Pour obtenir ces informations, le FIR a acquis des actions au sein de chaque entité et a adressé des questions écrites à l’occasion des assemblées générales réunissant leurs dirigeants et investisseurs. Sur le volet social, la FIR a interrogé les entreprises dans quatre domaines : les critères environnementaux et sociaux inclus dans la rémunération variable ; l’impact des nouveaux modes d’organisation en termes de conditions de travail, de politique RH et de dialogue social ; la définition du salaire décent, et les politiques d’épargne responsable. Marie Marchais, responsable de la plateforme d’engagement au FIR présente à AEF info les résultats de ce rapport.