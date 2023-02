Le fonctionnement de la plateforme Mon Master est décliné dans un décret et un arrêté parus au JO du 21 février 2023. Le contenu est semblable aux projets de textes examinés par les élus du Cneser en novembre 2022 (lire sur AEF info). 30 vœux maximum sont autorisés pour cette année (15 en formation initiale et 15 en alternance) et comptés à la mention. "Un candidat ne peut conserver qu’une seule proposition d’admission" et peut la perdre s’il ne répond pas dans les délais. Si, au terme de la phase d’admission (21 juillet), un candidat n’a que des vœux sur liste d’attente, il doit les "hiérarchiser" par "ordre de préférence". Est aussi créé un comité éthique et scientifique de la nouvelle plateforme… Il est par ailleurs confirmé que les formations accessibles sur concours des écoles membres de la conférence des écoles de journalisme sont exemptées, comme celles à vocation internationales.