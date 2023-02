Transparency International, l’Institut Veblen, Foodwatch et Les Amis de la Terre signalent ce 21 février à la HATVP, au déontologue de l’Assemblée nationale et au comité de déontologie parlementaire du Sénat "un possible manquement" du lobby des pesticides "à ses obligations déontologiques". Ils mettent en doute l’estimation par l’UIPP (désormais Phyteis) de l’impact sur l’emploi d’une disposition de la loi Egalim. Les parlementaires Dominique Potier et Joël Labbé saisissent également ce mardi les instances de déontologie de l’Assemblée nationale et du Sénat. Phyteis "rejette" ces accusations.