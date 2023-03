Avec 17 000 employés, près de 8 000 recrutements par an, principalement saisonniers, 80 % des managers issus de la promotion interne et plus de 500 métiers qui supposent bien souvent des compétences rares, la formation est stratégique pour Disneyland Paris, qui renouvelle actuellement l’ingénierie pédagogique de tous ses parcours. "L’implication des salariés ne passe plus par l’acquisition d’un savoir qui est accessible en ligne directement. Sur ce constat, nous développons une politique d’autoformation, avec un catalogue de 3 000 modules", déclare Bruno Fournet, le directeur formation et développement du parc, en précisant qu’une deuxième phase des parcours est mise en œuvre soit en salle, soit sur le poste de travail, "pour mettre en œuvre les connaissances acquises en e-learning et passer de la connaissance à la compétence. C’est une méthode très adaptée à un public d’adultes."