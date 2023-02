L’ONG Global Canopy alerte sur les faibles progrès en termes d’engagements et de politiques de lutte contre la déforestation dans les entreprises et les institutions financières ayant le plus d’impact. Son rapport annuel Forest 500, publié le 15 février, dresse ainsi un bilan alarmant, alors que l’échéance de 2020 fixée par de nombreuses organisations pour mettre fin à la déforestation est déjà dépassée depuis trois ans. L’ONG appelle à transformer les promesses en action d'ici 2025.