La collecte nette sur le livret A a bondi à 9,27 milliards d’euros en janvier 2023, selon les données publiées par la Caisse des Dépôts ce mardi 21 février. Il faut remonter à 2009 pour trouver une collecte plus élevée pour un mois de janvier. Dans le contexte inflationniste, les épargnants ont été séduits par la promesse d’une nouvelle hausse du taux du livret A, passé à 3 % le 1er février, après avoir doublé à deux reprises en 2022. L’encours tous guichets sur le livret A et le LDDS totalisait ainsi 520,9 milliards d’euros en janvier, contre 476,5 milliards un an plus tôt.