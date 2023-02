Une ligne d’assistance accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une assurance-vie, un congé parental et un congé de proche aidant minimums. Ce sont les dispositifs sur lesquels s’engage le groupe Sodexo, qui lance, le 21 février 2023, le programme "Vita", un socle minimum commun d’avantages sociaux pour ses salariés dans les 53 pays où il opère. "Avec 'Vita by Sodexo', le groupe se donne les moyens de son ambition : être et rester un employeur de choix", explique-t-il dans un communiqué de presse.