L’innovation en matière d’atténuation du changement climatique sera au cœur de la COP 28 qui se tiendra à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre. Car les Émirats arabes unis veulent "réinsuffler de l’espoir dans le processus", déclare Mariam bint Mohammed Saeed Almheiri, ministre du Changement climatique du pays, le 17 février 2023 lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans insiste pour que le fonds sur les pertes et préjudices, et plus largement la refonte de l’architecture financière internationale, se concrétisent dans l’année.