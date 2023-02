Une résidence du Crous de Versailles, "La Pacaterie" à Orsay, a attiré l’attention des médias. "La pire cité universitaire de France", selon le JT de France 2 qui évoque son '"insalubrité" et la présence de cafards. Dans un communiqué du 20 février 2023, le Cnous parle de "réelles difficulté d’exploitation" – malgré la rénovation récente de 130 chambres et des sanitaires – qui se sont "significativement accentuées cet automne, entraînant le développement rapide d’infiltrations d’humidité". Le Cnous assure avoir proposé des "solutions de relogement" aux résidents concernés. La présence de nuisibles s’expliquerait, quant à elle, par les défaillances d’un prestataire, qui a depuis été changé. Les travaux de "restructuration complète" de cette résidence "vieillissante" devraient commencer courant 2024 et coûter entre 12 et 16M€.