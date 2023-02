"Merci et bravo mais nous avons encore beaucoup de boulot", lance Emmanuel Macron à une centaine d’entrepreneurs venus célébrer les 10 ans de la French Tech, lundi 20 février 2023. "Depuis 2013, et même si tout ne se résume pas à des chiffres, nous pouvons observer la vitalité de notre écosystème, qui s’est réindustrialisé et verdi", salue le président de la République. Il en veut pour preuve les levées de fonds des entreprises de la French Tech, qui ont progressé, passant d’un peu plus d’un milliard d’euros en 2012 à 13,5 Md€ en 2022, avec 500 000 emplois directs créés.