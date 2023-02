La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher lance, lundi 20 février 2023, l’acte 2 du plan national de sobriété énergétique, pour lequel elle va réunir l’ensemble des groupes de travail en vue de "faire un point d’étape, afficher les indicateurs de suivi, lever les éventuels freins et voir comment aller plus loin". Selon nos informations, le groupe de travail "collectivités territoriales" – qui regroupe plusieurs associations de collectivités – se réunira, vendredi 17 mars à 15 heures, en présence du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, et de la ministre en charge des Collectivités territoriales et de la Ruralité, Dominique Faure. L’acte 1 du plan de sobriété, qui vise à réduire de 10 % la consommation d’énergie du pays d’ici à 2024, avait été présenté le 6 octobre 2022 par le gouvernement (lire sur AEF info).