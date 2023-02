"Nous respecterons le compromis trouvé par les partenaires sociaux et nous proposerons la transcription fidèle et totale de cet accord dans la loi", assure la Première ministre, le 20 février 2023, lors de la Convention pour un meilleur partage de la valeur du parti Renaissance. Pour Élisabeth Borne, le projet d’accord national interprofessionnel est "un accord très riche, qui touche une très large palette de sujets" et constitue "une avancée historique pour les salariés des petites entreprises". Elle répond ainsi aux inquiétudes des partenaires sociaux, notamment celles du président du Medef qui craignait le 19 février sur Europe 1 un "détricotage de cet accord". À ce stade, seules la CFDT, la CFTC et l’U2P ont annoncé leur intention de signer l’accord, dont la Première ministre assure qu’il est "majoritaire". Les autres organisations ont jusqu’au 22 février pour se prononcer.