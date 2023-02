Après l’annonce surprise par le gouvernement d’un projet de "pôle unique" de la sûreté nucléaire, entre 500 et 700 salariés de l’IRSN se sont rassemblés à Paris et dans les Bouches-du-Rhône lundi 20 février 2023 afin de protester contre la dissolution de l’institut, rapportent les syndicats. Contactés par AEF info, ils demandent à Agnès Pannier-Runacher de "renoncer à l’intégration d’un amendement visant le démantèlement de l’IRSN dans le projet de loi d’accélération du nucléaire" et anticipent, si la réforme a lieu, "deux à trois ans de déstabilisation profonde du système" de contrôle.