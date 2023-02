Réforme des retraites : l’intersyndicale réaffirme sa détermination de "mettre la France à l’arrêt le 7 mars prochain"

À l’issue d’une réunion des organisations syndicales opposées à la réforme des retraites organisée au siège de la CGT ce mardi 21 février 2023, la décision de durcir la mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement a été confirmée dans un communiqué commun. "Le 7 mars doit être une véritable journée morte dans les entreprises, les administrations, les services, les commerces, les écoles, les lieux d’études, les transports…". Et "pour y parvenir, elles organisent partout régulièrement de nombreuses initiatives publiques sur les lieux de vie et appellent la population à y participer". Elles interpellent également "localement les parlementaires sur la base du courrier commun qui leur a été adressé (lire sur AEF info), pour qu’ils votent contre cette réforme" et "se saisissent du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, pour rendre visibles les conséquences particulièrement graves de ce projet pour elles".