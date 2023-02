De sources concordantes, le groupe de travail "logement" du plan de sobriété énergétique sera reçu par la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier Runacher, et par le ministre du Logement, Olivier Klein, mercredi 22 février 2023. Cela afin de dresser un bilan des mesures engagées dans le cadre de ce plan lancé le 6 octobre (lire sur AEF info ici et là), et d’évoquer son acte II, attendu par le président de la République pour la mi-mars. Une information confirmée par le ministère du Logement, qui précise que cette réunion commencera à 15h45. Le Plan bâtiment durable y participera, son président, Philippe Pelletier, étant chargé par Agnès Pannier Runacher et Olivier Klein d’une mission de suivi du plan de sobriété (lire sur AEF info). Selon nos informations, les représentants de l’immobilier tertiaire privé seront reçus vendredi 24 février par la ministre et sa collègue Olivia Grégoire.