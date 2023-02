Depuis 2017, des évaluations nationales rythment la rentrée des classes de CP, CE1, 6e et seconde. Depuis la rentrée 2022, des écoles et établissements scolaires expérimentent ce même type d’évaluation dans des classes de CM1 et de 4e. Les évaluations internationales (Pisa, Timss, Prils…) ont aussi pris une place prépondérante dans les débats sur le système éducatif français. Ces évaluations des apprentissages se sont ajoutées aux formes d’évaluations plus anciennes, qui ont pu viser et/ou visent encore à "constater la conformité à un ordre", à définir une hiérarchie, à créer de l’émulation ou encore à participer à "l’élaboration des connaissances". Dans une tribune pour AEF info, l’ancien Dgesco Alain Boissinot revient sur l’histoire de l’évaluation des apprentissages : son apparition, sa "montée en puissance" à la fin des années 1960, et ses différents rôles.