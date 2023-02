AEF info publie le récapitulatif du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, définitivement adopté par le Parlement début février et qui fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel. Parmi les mesures phares intéressant la ville intelligente et durable : la création de "zones d'accélération" pour les projets d'énergies renouvelables, la composition des communautés d'énergie, l'installation facilitée de projets de production le long des axes de transports, sur les parkings et dans les bâtiments ainsi qu'un cadre relatif aux "PPA".