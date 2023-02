Les budgets totaux d’augmentation médians accordés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023 s’établissent "autour de 4,8 % pour les non-cadres et de 4,5 % pour les cadres", selon une étude réalisée par le Groupe Alpha, fondée sur l’analyse de 200 accords d’entreprise signés entre septembre 2022 et janvier 2023. Le cabinet observe "un retour des augmentations générales après une tendance à l’individualisation sur les dernières années, notamment pour les cadres" et une diversification des budgets, qui associent davantage augmentations générales et individuelles (1).