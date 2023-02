"Les services d’investigation n’ont pas toujours le réflexe de nous saisir lorsqu’ils enquêtent sur une affaire de dopage", observe Jérémy Roubin. Dans une interview à AEF info, le secrétaire général de l’Agence française de lutte contre le dopage explique que le partage de renseignement "est davantage contrasté avec les services d’enquête et l’autorité judiciaire" quand "les informations circulent facilement avec Bercy". En plus de la police et de la gendarmerie, l’agence collabore avec la DNRED et Tracfin, qui pourra fournir des informations à l’AFLD grâce au projet de loi sur les JOP, ce qui n’est pas le cas actuellement. Pour les Jeux justement, Jérémy Roubin souhaite une collaboration entre toutes les institutions œuvrant à la problématique de la lutte contre le dopage "plus robuste", tant les dossiers peuvent être parfois "complexes".