"La réflexion du CSFPT a été alimentée ces derniers mois par des sujets susceptibles de préparer et de renforcer les enjeux du RSU comme outil – parmi d’autres – de pilotage de la stratégie et de la gestion des ressources humaines dans les collectivités", indique le CSFPT en introduction du rapport sur les agents à temps non-complet et sur l’impact des lois Notre et Maptam dans le domaine des RH qu’il a adopté le 15 février 2023. Ce rapport s’appuie sur deux notes qui mettent en avant la nécessité d’améliorer le suivi statistique sur les temps non complets mais aussi la PSC.