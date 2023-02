Services du Premier ministre. Un arrêté du 16 février 2023 modifie l’arrêté du 26 janvier 2009 fixant la nature et la localisation des emplois de chef de mission des services du Premier ministre. Bulletins de paye. Un arrêté du 17 février 2023 porte application pour la Dila (direction de l’information légale et administrative) de l’article 5 du décret du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support...