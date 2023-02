Directeur général de l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay (Epaps) depuis novembre 2015, Philippe Van de Maele devrait prochainement diriger le cabinet du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, selon les révélations de Politico et d’Acteurs Publics le 16 février 2023. Ancien directeur de l’Anru et président de l’Ademe, il succédera à Marc Papinutti, proposé par l’Élysée pour présider l’Autorité de régulation des transports.