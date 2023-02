Préretraites amiante: Jean Le Garrec propose d'améliorer le recouvrement du Fcaata et d'augmenter la contribution de l'État et des entreprises

Améliorer le recouvrement du Fcaata (Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante), augmenter la contribution de l'État et des entreprises et faire évoluer d'ici à 2010 le dispositif pour mieux prendre en compte les collectifs de travail et les situations individuelles, notamment celles des salariés travaillant en sous-traitance ou en intérim. Ces mesures, présentées ce jeudi 24 avril 2008, figurent parmi la quinzaine de propositions du groupe de travail pluridisciplinaire présidé par l'ancien ministre socialiste Jean Le Garrec à qui Xavier Bertrand, ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité, avait confié fin décembre 2007 la mission de réfléchir à une réforme du dispositif de Caata (cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante) pour le rendre plus équitable et en garantir la "soutenabilité financière". "J'ai trouvé chez le ministre une volonté claire d'aller très vite et de mettre en place les propositions que j'ai formulées", assure Jean Le Garrec.