L’université de Tours a revu la copie de son projet "Excellences" déposé en janvier 2023, dans le cadre de la troisième vague de l’AAP. Elle demande 15 M€ pour "affirmer ses forces" dans le domaine de la santé humaine et animale et "obtenir les moyens indispensables pour renforcer sa recherche et son enseignement", explique à AEF info Catherine Beaumont, vice-présidente recherche, le 10 février 2023. Dans cette version retravaillée, l’accent a été mis sur "les aspects transformants", notamment le projet de graduate school.