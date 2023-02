Crédits. Deux arrêtés du 20 février portent respectivement ouverture de crédits d’attributions de produits au profit notamment de la mission "Écologie, développement et mobilité durables" pour un montant de 514 849,79 € (AE=CP) et de crédits de fonds de concours, dont 1 277 653 471,84€ en AE et 3 039 987,20€ en CP pour cette même mission. Un autre arrêté porte report de crédits de fonds de concours annulant sur 2022 et ouvrant pour 2023 pour la mission...