Lorraine : le bureau de la CGE Poincaré est renouvelé, avec Stéphane Fontaine (Arts et Métiers Metz) comme président

Le directeur du campus Arts et Métiers de Metz,Stéphane Fontaine, a été élu président de la CGE Poincaré (Conférence des grandes écoles de Lorraine) pour un mandat de trois ans, le 20 décembre dernier, et Florence Legros, DG d’ICN, a été élue secrétaire. Le bureau est également composé de la directrice de l’ ENSGSI (école de l’ UL ), Laure Morel, comme vice-présidente, et du directeur de l’ ESITC, Marcel Poinsignon, comme trésorier. Présidée précédemment par le directeur de l’ Ensic, Bernard Vitoux, la CGE Poincaré "a pour objectif de développer lavisibilité des grandes écoles d’enseignement supérieur de Lorraine" (26membres). Créée en 2014, cette structure de concertation et decoordination développe des actions et des partenariats en s’appuyant surles complémentarités entre écoles.