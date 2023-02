Confirmer l’excellence de l’écosystème "recherche-formation-innovation", renforcer l’attractivité, contribuer à la continuité des parcours et l’insertion professionnelle des jeunes diplômés : tels sont les axes structurants du schéma métropolitain ESRI du Grand Nancy, adopté par les élus le 9 février 2023. Le vice-président Christophe Choserot dévoile plusieurs leviers du "plan d’action" élaboré en concertation et qui s’inscrit dans une vision à 30 ans : fonds de soutien à la recherche d’excellence, culture scientifique, etc.