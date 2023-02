La Réunion s’apprête à être touchée par un cyclone tropical "très intense", dénommé "Freddy", indique la préfecture de région de La Réunion le 19 février 2023. La "dégradation des conditions météorologiques", avec une forte houle et des vents violents, doit "s’amorcer" ce lundi 20 février, en début de soirée. Par conséquent, le dispositif "Je me prépare", de l’Organisation de la réponse de sécurité civile (Orsec) Cyclones, a été déclenché le 19 février à compter de 19 heures. Dans ce cadre, précise la préfecture, "les établissements scolaires, les crèches, les accueils périscolaires et les accueils collectifs de mineurs n’accueilleront pas d’enfants pendant les journées de lundi 20 et vraisemblablement mardi 21 février".