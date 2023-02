Avec Dominique Faure, la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, "nous avons annoncé le lancement d’une mission sur un fonds dédié à la prévention de l’usure professionnelle et au maintien dans l’emploi dans la territoriale", a annoncé le ministre de Fonction publique, Stanislas Guerini, sur Twitter ce 17 février 2023, à l’issue d’une réunion avec la Coordination des employeurs territoriaux. Le calendrier et les personnalités chargées de cette mission, qui sera "concrétisée dans les prochaines semaines", indique le ministère à AEF info, ne sont pas encore arrêtés. À l’instar du fonds de prévention de l’usure professionnelle de 100 M€ créé pour les établissements hospitaliers et médico-sociaux des versants hospitalier et territorial dans le cadre de la réforme des retraites, ce fonds devrait concerner certains emplois territoriaux, notamment techniques.