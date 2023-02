La Chine, les États-Unis et l’Inde concentrent plus de la moitié des États et provinces figurant dans le top 100 des territoires les plus à risque face au changement climatique, publié ce 20 février 2023 par la société d’analyse de risques climatiques XDI. En France, huit régions se classent dans les 10 % des territoires les plus menacés, les Hauts-de-France étant la première concernée. "Ces résultats soulignent l’importance de la tarification du risque climatique physique sur les marchés financiers", commente le PDG de XDI, Rohan Hamden.