L’OMS et l’OCDE publient vendredi 17 février 2023 un rapport conjoint évaluant les coûts économiques et sociaux du phénomène de sédentarité sur les pays européens. En ressort le fait qu’une augmentation modérée de l’activité physique hebdomadaire permettrait de limiter l’émergence d’une série de maladies liées à ce phénomène. Les experts estiment que si chaque Français pratiquait au moins deux heures et demie d’activité physique modérée par semaine, les effets en termes de prévention santé permettraient in fine d’éviter 1 milliard d'euros de dépenses de santé par an.