En 2022, les classes préparatoires ont appelé en moyenne 45,1 % des candidats ayant fait un vœu sur Parcoursup et 9 % de ceux-ci ont accepté cette proposition. 47,8 % des néobacheliers admis en prépa ont obtenu une mention TB au bac. Ces chiffres masquent cependant des disparités en matière de sélectivité et d’attractivité entre les filières et entre les lycées, liées à leur réputation, leur emplacement géographique et la taille de leur vivier de candidats, comme l’expliquent Damien Framery de l’APPLS, Alain Joyeux de l’APHEC, et Denis Choimet de l’UPS.