Le secteur du commerce de gros représente un million de salariés travaillant essentiellement dans des PME et TPE dont l’activité principale est d’acquérir et de vendre des produits à des entreprises œuvrant dans divers domaines d’activité comme la restauration, la pharmacie, le bâtiment ou encore la production industrielle et les collectivités. La branche compte renouveler une partie de son dispositif conventionnel : classifications, minima conventionnels, protection sociale et égalité hommes-femmes, notamment. Marie Vallon, directrice des affaires sociales et formation de la Confédération des grossistes de France, syndicat patronal unique de la branche, détaille pour AEF info les ambitions du secteur pour les années à venir.