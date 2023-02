Attractivité des métiers et orientation, voie professionnelle et alternance, financement de l’apprentissage, qualité de l’alternance : quatre thématiques à l’affiche des "États généraux 2023 de l’alternance", organisés à Lille par le groupe AEF info, mardi 28 mars, à l’Hôtel de Région. Un événement à destination des acteurs nationaux et régionaux de l’écosystème de la formation, dans un contexte de transformations profondes : nouveaux intervenants sur le champ de l’information sur les métiers et de l’orientation, réforme de la voie professionnelle, baisse des niveaux de prise en charge et réflexions sur la soutenabilité du système de financement, enjeux de sécurisation des parcours et de prévention des ruptures. La nouvelle édition lilloise du salon Jeunes d’Avenirs se tiendra mercredi 29 mars, au stade Pierre Pierre Mauroy.