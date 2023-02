Alors que les ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur préparent une réforme des classes préparatoires ECG (économiques et commerciales générales), a priori pour la rentrée 2024, l’inquiétude monte du côté des enseignants. Après une lettre ouverte de 400 professeurs de classes préparatoires ECG, l’APHEC et la Société des agrégés demandent chacune de leur côté, les 16 et 17 février 2023, le retrait de cette réforme qui n’améliorera pas, selon elles, l’attractivité de la filière.