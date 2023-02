Former 26 000 étudiants de Normandie à l’IA : c’est l’objectif poursuivi par l’université de Caen-Normandie avec le projet Normanthiia qu’elle porte, associant les universités du Havre et de Rouen, l’Ensicaen, l’Insa Rouen et l’Esigelec. Avec un budget global de 10 M€, dont près de 5,3 M€ financés par France 2030 au titre de l’AMI "Compétences et métiers d’avenir", il s’agit de mettre en place des parcours conçus comme des "continuums qui démarrent de la licence et vont jusqu’au doctorat", indique en février 2023 à AEF info Abdel-Illah Mouaddib, VP délégué en charge du numérique à l’Unicaen.